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تخصيص 206 ساحات و8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
02:01 م | السبت 15 يونيو 2024
صلاة العيد الأضحي

صلاة العيد الأضحي

كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن أن مديرية الأوقاف خصصت 206 ساحات، وأكثر من 8 آلاف مسجد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة هذا العام، مكلفًا الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد .

206 ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف

وأوضح الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج في بيان، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بـ 206 ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج، سيؤدى فيها صلاة العيد غدًا، مشيرا إلى تخصيص «خطيبين» لكل ساحة أحدهما رئيسي، والآخر احتياطي .

 صلاة العيد الأضحي في المساجد والساحات

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد والساحات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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بقلم فهد فكري بلوم