محافظ القليوبية: حملات مكثفة لإزالة التعديات ومتابعة الأسواق والمخابز خلال العيد

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

إزالة مخالفات بناء

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال إزالة حالتي بناء مخالف على أرض زراعية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ على مساحة 350 مترا، بالإضافة إلى إزالة سور تم بناؤه حول قطعة أرض على مساحة 4 أفدنة بقرية سنديون علة الطريق الزراعي.

وتابع المحافظ الإزالة بنفسه، باستخدام معدات إدارة التدخل السريع بالمحافظة، حيث تم الإزالة بالكامل، ووجه بتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، كما وجه بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى، وتفعيل الإزالات الفورية من المهد لمنع أي مخالفات خلال إجازة العيد.

التحفظ على معدات البناء المخالف

كما تابع محافظ القليوبية أيضا خلال جولة اليوم، إزالة قواعد خرسانية لسور على أرض زراعية يتم تجهيزها لاستخدامها في إقامة أنشطة مخالفة، حيث وجه خلال حملة الإزالة بالتحفظ على الحديد المستخدم في البناء، بالإضافة إلى التحفظ على الأخشاب المستخدمة في الشدة الخشبية.

متابعة أعمال النظافة ومنع الإشغالات

كما تفقد محافظ القليوبية اليوم، مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ومنع الإشغالات الموجودة بالشوارع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارية وحملات النظافة التي تنظمها المحافظة لرفع تراكمات القمامة والرتش أسفل الكباري وفي المداخل الرئيسية، والتأكد من جاهزية الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة استعدادا لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

جولة تفقدية في مدينة الخصوص

وشملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكة بمدينة الخصوص ومحور الخصوص وشارع 15 مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ أعمال الحملة المكبرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة، لرفع تراكمات الرتش والقمامة أسفل كوبري الطريق الدائري نزلة أم بيومي بشارع أحمد عرابي، حيث تم تدبير 10 سيارات حمولة 50 طنا، و3 لوادر، وتم رفع جميع التراكمات.

منع الظواهر العشوائية

كما طالب «الهجان» باستمرار حملات الإشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبية لمنع أي مظاهر عشوائية ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والأكشاك المخالفة، واتخاذ أقصى العقوبات تجاه المخالفين، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين على الأرصفة والعمل على تسيير الحركة المرورية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى فتح وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى، حيث رفعت حالة الطوارئ بقطاعاتها الخدمية وفي مقدمتها المجازر والتي تم إلغاء الإجازات بها لتوفير اللحوم قبل العيد، وكذلك الاستعداد لفتحها مجانا خلال فترة العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

ووجه محافظ القليوبية، مديريات الصحة والطب البيطري والتموين، بمراقبة الأسواق وجودة المنتجات والمعروضات، خاصة اللحوم المجمدة والحية، مؤكدا قيام المحافظة بشن حملات استباقية يوميا لمراقبة الصلاحية ومنع احتكار المنتجات أو رفع الأسعار، كما وجه مديرية التموين بالتفتيش المستمر على المخابز، وبقالين التموين ومحطات الوقود والتأكد من توافر السلع.