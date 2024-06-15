ما هو أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة؟.. عبادة مستحبة احرص عليها

مشاعر روحانية خاصة وجميلة يعيشها المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال هذه الساعات؛ تزامنًا مع بلوغ يوم عرفة الذي يعد أحد أفضل وأهم أيام العام، ويحرصون خلاله على الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة، ومن أهمها الدعاء بنية غفران الذنوب والآثام ونيل الصحة والرزق والستر في الحياة الدنيا والانضمام إلى صفوف المؤمنين يوم القيامة، لكن ما هو أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة؟

ما هو أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة؟

أوضح الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الدعاء في يوم عرفة من العبادات المستحبة التي يجب على المسلم الإكثار منها: «نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء».

وعن أفضل وقت للدعاء في يوم عرفة، قال «أشرف» إنه على الرغم من كون الدعاء من العبادات المحببة طوال الوقت ولا سيما خلال يوم عرفة، فإن أفضل وقت للدعاء للحاج في يوم عرفة هو من وقت زوال الشمس أي بعد صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا إلى غروب الشمس، فإن هذا وقت مستجاب إن شاء الله: «وبالنسبة لغير الحاج، فإن يوم عرفة كله وقت يستحب فيه الدعاء، وأفضل أوقات الدعاء به في وقت السجود في أثناء الصلاة، وبين الأذان والإقامة، وعند غروب الشمس وعند الإفطار».

وأضاف: «أفضل دعاء ليوم عرفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

الدعاء في يوم عرفة

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنّ يوم عرفة يستحب فيه الإكثار من الأعمال الصالحة المختلفة منها الصلاة والصوم والذكر وترديد الأدعية الدينية، وهناك مجموعة من الأدعية الدينية التي يمكن للمسلم ترديدها في وقت الإفطار في يوم عرفة، منها:

دعاء وقت الإفطار في يوم عرفة

- «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى».

- «اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي».

- «اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا».

- «اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك».

- «اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ».

- «اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ».