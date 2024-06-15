5 آلاف وجبة إفطار مجانا للصائمين في يوم عرفة من مطبخ الخير بالخانكة

وزع «مطبخ الخير» التابع لمؤسسة الغفور الرحيم الخيرية بالجبل الأصفر التابعة لمديرية للتضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، 5 آلاف وجبة إفطار مجانا للصائمين في يوم عرفات، خاصة للأيتام والأسر الأكثر احتياجا والمرضى والعمالة غير المنتظمة بقرى مركز ومدينة الخانكة.

وجبات في رمضان ووقفة عرفات

وقال فتحي حرب مدير المطبخ، إن مطبخ الخير منذ تدشينه في شهر رمضان منذ 4 سنوات عمل على توفير 500 وجبة إفطار يوميا طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه مع تفاعل أهل الخير وزيادة التبرعات العينية والنقدية التي يتلقاها مطبخ الخير، تم رفع عدد الوجبات لتصل لـ5000 وجبة يتم توزيعها يوم عرفة على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا والمرضى وأسر العمالة غير المنتظمة احتفالا بقدوم عيد الأضحى وركن الحج الأعظم.

فكرة إنشاء مطبخ الخير

وأضاف «حرب»، أن فكرة إنشاء مطبخ الخير جاءت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضرر العمالة غير المنتظمة وعدم قدرتهم على سد احتياجات أسرهم خاصة من المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه قام بتطوير الفكرة ليشمل الدعم الأيتام والأسر الأكثر احتياجا والمرضى تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن مطبخ الخير تم إنشائه وتجهيزه بالمعدات والأدوات اللازمة من تبرعات أهل الخير والمقتدرين، ويتم توصيل الوجبات للأسر في منازلهم من خلال فريق عمل المطبخ بعد إجراء البحث اللازم والتأكد من أحقيتهم للدعم، مؤكدا أن المطبخ يتولى تجهيز الوجبات الغذائية طوال أيام العام.

وناشد مدير مطبخ الخير، أهل الخير والمقتدرين ورجال الأعمال، بتقديم الدعم اللازم والوقوف بجانب المطبخ ومده بالسلع والمواد التموينية اللازمة، كونه يعد أكبر المطابخ المجانية في مصر حتى يتمكن من تأدية رسالته في إطعام الأيتام والأسر الأكثر احتياجا والمرضى والعمالة.