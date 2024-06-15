دعاء آخر ساعات يوم عرفة.. دقائق ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر ساعات يوم عرفة، من الأدعية التي يبحث عنها المسلمون في نهاية يوم عرفة، لاغتنام الساعات الأخيرة في الدعاء والتضرع إلى الله، طمعًا في أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويعفو عنهم، ويعتق رقابهم من النار، فالدعاء يوم عرفة مستجاب، وأفضل الدعاء فيه «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، بحسب ما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

دعاء آخر ساعات يوم عرفة من دار الإفتاء

حول دعاء آخر ساعات يوم عرفة، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية مجموعة من الأدعية، التي يمكن أن يرددها المسلم في الساعات الأخيرة من يوم عرفة، وهي:

ـ ربنا اجعلنا لك ذكَّارين، لك شكَّارين، إليك منيبين، تقبَّل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا يا أرحم الراحمين.

ـ اللهم إنا نستعيذ بك يا عظيم، وبوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اصرف عنا كل شر واجلب لنا كل خير ووفقنا إلى رضاك يا رب العالمين.

ـ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من نفخه، ونفثه، وهمزه يا أكرم من سُئل وأعظم من أجاب.

ـ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ـ اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، ويُقبَلون فيَنعمون، ويَنعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء اخر ساعات يوم عرفه

وفي إطار الحديث عن دعاء اخر ساعات يوم عرفه، يمكن أن يردد الدعاء بالصيغ التالية، بحسب الإفتاء المصرية:

ـ اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

ـ اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعةَ، واجعل التقوى لنا أربحَ بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمِّنَّا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

ـ إلهي ربح بك المقربون، وفاز بك القائمون، ونجا بك المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُد علينا بفضلك ومَنِّك يا أرحم الراحمين.

دعاء اخر ساعات يوم عرفه للشيخ الشعراوي

ـ إلهي، مَن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه! يا رب أكرمنا بكرمك الجميل.

ـ ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامحُ السيئات.. تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسموات.

ـ إلهي وقف السائلون ببابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، فلا تقطعنا عنك يا أرحم الراحمين.

ـ اللهم مَن اعتزَّ بك فلن يذلَّ، ومن اهتدى بك فلن يضلَّ، ومن استكثر بك فلن يقلَّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل وهذا رجاؤنا بك يا رب العالمين.