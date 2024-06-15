أزهرية تبكي على الهواء: دموعي لا تقف في يوم عرفة من خشية الله (فيديو)

بكت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، على الهواء وهي تردد الدعاء «لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن لم أكن بين الحجاج ملبيًا، وإن لم أكن على عرفات واقفًا داعيًا، وإن لم أكن بين الحجاج على عرفات مصليًا، لبيك إنا نادمون، لبيك إنا مقصرون، لبيك إنا تائبون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

دموع من خشية الله

وقالت عوف خلال حلقة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم السبت: «دموعي لا تقف في هذا اليوم إلا قليلًا، ولا أحب أن أخفي دموعي، فهي دليل على أن عيني بكت من خشية الله، وهذا من فضل الكريم، وليس خيرًا مني».

يوم عرفة

وأشارت إلى أن الكل يترقب ليلة القدر في رمضان، بينما في يوم عرفة يتنزل الله إلى أهل الأرض، مردفة: «ربنا يدعونا، فهل نبتعد؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم للحق، إن الله يستحي أن يرفع عبد إليه يديه وأن يرده صفرًا، النبي كان يصلى الظهر ولا ينزل يديه بالدعاء حتى المغرب، لأن هذا اليوم يتنزل الله لملائكته الذين قالوا عن البشر سيفسدون في الأرض، ويسألهم ماذا أراد هؤلاء (الحجاج)؟، أرادوا عفوه وجنته وعتقهم من النار، ويرد الكريم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم».

المغفرة في الحج

وروت قصة أن أحد الصالحين رأى ملكين وهو في منى، يسأل أحدهما الآخر كم عدد الناس في الحج، فأجاب: 600، ثم سأل كم واحدًا يغفر الله له، فأجاب: 6، فاستيقظ من نومه مقشعر البدن، ثم ذهب إلى عرفات، حيث رأى نفس الملكين ونفس السؤال، ولكن هذه المرة أجاب الملك: «غفر الله لهم جميعًا».

وفي ختام القصة قالت: «حتى لو كنت ظالمًا، فإن ذهبت تائبًا، وعدت تبحث عمّن ظلمت لترد مظلمته، قد يغفر الله لك».