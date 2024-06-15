موعد صلاة العيد 2024 في بغداد.. اعرف أماكن الساحات

ساعات قليلة ويحتفل العراقيون بعيد الأضحى المبارك، إذ يستعد المواطنون لهذه المناسبة السعيدة بالبحث عن موعد صلاة العيد 2024 في بغداد، وأبرز أماكن وساحات الصلاة.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية أن عيد الأضحى سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

موعد صلاة العيد 2024 في بغداد

ويجري تحديد موعد صلاة العيد 2024 في بغداد في تمام الساعة 4:45 صباحًا، إذ تقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، وقد يختلف التوقيت من مدينة إلى أخرى.

أبرز أماكن وساحات الصلاة 2024 في بغداد

وتشمل أبرز أماكن وساحات الصلاة 2024 في بغداد، المساجد الكبرى والساحات المهيأة لأداء الصلاة، وفقًا لوزارة الأوقاف في العراق.

وفي بغداد تكون الصلاة في جامع الإمام الأعظم في الأعظمية، ومسجد الكاظمية في الكاظمية، ومصلى مدينة الصدر في ساحة مظفر.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت خطة الطوارئ الطبية خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توفير الخدمات الطبية للزوار والمصلين والمتنزهين.

وأوضحت أن الخطة تشمل توفير سيارات الإسعاف وتجهيزها بالمستلزمات الطبية والأدوية، واستمرار عمل المستشفيات وأقسام الطوارئ والمديريات الطبية الطارئة.