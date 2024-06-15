موعد صلاة العيد 2024 في السعودية.. تعرف على الأماكن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، موعد صلاة العيد 2024 في المملكة، وأماكن الساحات المخصصة والمجهزة لاستقبال المصليين.

موعد صلاة العيد 2024 في السعودية

تحتفل المملكة العربية السعودية بعيد الأضحى المبارك، غدا الأحد، ويكون موعد صلاة العيد 2024 في السعودية بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

موعد صلاة العيد 2024 في المحافظات السعودية:

- موعد صلاة العيد في المدينة المنورة في الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في الدمام الساعة 5:01 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة العيد 2024 في الرياض في الساعة 5:46 صباحًا.

- وفي نجران تكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

- وفي سكاكا يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

- وفي جازان يحل موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا

- وتقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

أماكن الساحات المخصصة للصلاة في السعودية

وتجهز المملكة العديد من المساجد والساحات في مختلف أنحاء السعودية، لاستقبال المسلمين في صلاة العيد غدًا، وتعرض «الوطن» قائمة بأهم المساجد وأكبرها في مختلف المحافظات السعودية، كالتالي:

مكة المكرمة:

- المسجد الحرام

المدينة المنورة:

- المسجد النبوي

- مسجد قباء

- مسجد القبلتين

الرياض:

- جامع الإمام تركي بن عبد الله

- مسجد الملك عبد الله

- مسجد الملك خالد

جدة:

- مسجد الملك فهد

- مسجد الرحمة

- مسجد الشافعي

- مسجد الملك سعود

الدمام:

- مسجد الملك عبد العزيز

- جامع خادم الحرمين الشريفين

الخبر:

- مسجد الأمير سلطان بن عبد العزيز

- جامع الملك فهد

الطائف:

- جامع الملك فهد

- جامع عبدالله بن عباس

الأحساء:

- جامع خادم الحرمين الشريفين

- جامع علي بن أبي طالب

القصيم:

- جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- جامع الراجحي

أبها:

- جامع الملك فهد

- جامع خادم الحرمين الشريفين

تبوك:

- جامع الملك عبد العزيز

- جامع الأمير سلطان

حائل:

- جامع الملك فهد

- جامع برزان.