«كفاية دعوة حلوة».. جزار يحتفل مع الزباين بـ«بالونة وتخفيض»

حالة من البهجة نشرها الشاب العشرينى أحمد دياب، ابن محافظة الغربية، بين زبائنه فى محل الجزارة، من خلال تعليق البلالين بألوانها الفاتحة المختلفة وسط الذبائح المعلَّقة على الأسياخ الحديدية، إلى جانب تخفيض أسعار اللحوم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024.

تعليق البلالين بجوار اللحمة

«حبيت ألفت نظر الزباين، وفى نفس الوقت أفرّحهم وأعمل جو مبهج»، يحكى «أحمد»، صاحب الـ20 عاماً، عن فكرته، أنه بدأ فكرة تعليق البلالين بألوانها المختلفة المبهجة على واجهة المحل قبل عامين، وأنها منذ ذلك الوقت أصبحت عادة ثابتة لديه فى الأعياد؛ إذ يعتبرها بمثابة حيلة ذكية للتسويق وزيادة المبيعات، وأيضاً وسيلة بسيطة لإسعاد كل المارين من أمامه: «الناس بتفرح بيها، وساعات كتير بيوقفوا قدام المحل علشان يتفرجوا على البلالين وبعدها بييجوا يشتروا».

ورغبة فى إدخال السعادة على قلوب الزبائن خلال عيد الأضحى المبارك؛ قدَّم الجزار العشرينى تخفيضات على أسعار اللحوم؛ إذ يوفر كيلو اللحم البلدى بـ330 جنيهاً، وهو تخفيض سارٍ حتى يوم الوقفة، على أن يعود بعدها لأسعاره العادية التى لا تخلو أيضاً من التخفيضات ولو بشكلٍ نسبى: «فى الأيام العادية برضو ببيع الكيلو بـ360 جنيه.. لازم كلنا نخفف عن بعض ونشيل بعض، حتى لو العالم بيمر بأزمة اقتصادية فلازم نسند بعض ونفرح كلنا بالعيد وبالأيام المباركة السعيدة اللى إحنا فيها».

فرحة الزبائن ودعواتهم

وكنتيجة طبيعية لهذه الأجواء المبهجة التى ينشرها الشاب العشرينى وتخفيضه للأسعار؛ فهو يحظى دائماً بإشادات واسعة وتعليقات جميلة من زبائنه الذين يمتدحون أفعاله ويدعون له بالتوفيق والخير الوفير: «الحمد لله أنا ووالدى فى المحل هنا ولينا سمعتنا الطيبة وسط كل الناس.. وبفرح جداً بدعوات الزباين لما يشتروا بـ سعر مخفض، خاصة لما يدعوا لنا بالصحة والستر والسعادة وصلاح الحال».