موعد صلاة العيد 2024 في مكة.. تعرف على أماكن الساحات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة المكرمة، ومختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى الأماكن المتاحة والمجهزة لاستقبال جموع المسلمين والحجاج، الذين فاق عددهم مليون حاج.

موعد صلاة العيد 2024 في مكة المكرمة

بدأت تجهيزات صلاة العيد 2024 في مكة ومساجدها، وعلى رأسهم الجامع الحرام، وسيكون إمام المسلمين في صلاة العيد غدًا الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بعد شروق شمس يوم الأحد 16 يونيو الموافق لليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

موعد صلاة العيد 2024 في مكة المكرمة والمحافظات السعودية

ويكون موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

يكون موعد صلاة العيد 2024 في الرياض في الساعة 5:46 صباحًا.

وفي نجران تكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

وفي سكاكا يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

وفي جازان يحل موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا

وتقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

وفي المدينة المنورة يكون موعد صلاة العيد في الساعة 6:07 صباحًا.

أماكن صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة

وأكدت السلطات السعودية أنها أتمت التجهيزات صلاة العيد 2024 في مكة المكرمة، وتكون أماكن الصلاة كالتالي:

جامع عبد العزيز بن باز.

جامع بن تيمية.

جامع طلال الهاجري.

جامع الأمير محمد بن فهد.

جامع أحمد بن حنبل.

جامع سعد بن عبادة.

جامع إسكان قوى الأمن.

جامع أجيال.

جامع العزاب.

جامع اليمامة.

جامعة الفالحين

جامع حرم غلوم.