تعرف على موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في المدينة المنورة

حددت وزارة الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالسعودية، موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في المدينة المنورة، والتي يستعد لها المسلمون لأدائها خلال الساعات القليلة المقبلة، لتبدأ بعدها أيام التشريق، التي يذبح فيها المؤمنون الأضحية، كل حسب إمكانياته.

وفي التقرير التالي، تستعرض جريدة «الوطن» لقرائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في المدينة المنورة، وفق المعلن من الجهات الرسمية:

موعد صلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة

ويمكن للمقيمين وضيوف الرحمن في المدينة المنورة الاستعداد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 6:07 صباح اليوم الأحد الموافق العاشر من ذى الحجة 1445.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في المدينة المنورة

بينما أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في المدينة المنورة، والتي جاءت على النحو التالي:

المسجد النبوي

جامع دار النابغة.

جامع بني عدي.

جامع بني دينار.

جامع بني بياضة.

جامع بني ساعدة.

جامع أبي بن كعب.

جامع عمر بن الخطاب.

جامع أبي بكر الصديق.

جامع الراية.

جامع بني أمية.

مسجد الفتح.

جامع بني خدارة.

جامع أحد.

مسجد قباء.

يشار إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك هي فرض كفاية على المسلمين، ومن أحب الأعمال التي يجب عليك اتباعها قبل الخروج إليها هي ارتداء أحلى الثياب والتعطر بما تيسر لكل مسلم، وأن تقابل أخاك بابتسامة.