تعرف على أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الرياض وموعدها

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الرياض، من الأمور التي يتابعها الكثير من المسلمين المقيمين في العاصمة السعودية، خاصة وأنه تفصلنا ساعات عن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، معلنًا بداية الاحتفال بأيام التشريق التي تستمر حتى مغرب اليوم الرابع من العيد.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» من خلال موضوعاتها الخدمية التي تهم قراءها في الشرق الأوسط، نعرض أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الرياض، وفق المعلن من وزارة الشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى موعد الصلاة.

موعد صلاة عيد الأضحى 1445 بالرياض

وبحسب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، فأن المسلمين المقيمين في العاصمة السعودية فإن موعد صلاة عيد الأضحى 1445 اليوم الأحد الموافق العاشر من ذى الحجة 1445، في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

وتعتبر صلاة عيد الأضحى 2024، فرض كفاية على المسلمين، وهي من الفروض التي يسمح فيها للجميع الحضور بما فيهم الحائض والنفساء، والحوامل، والأطفال، والشيوخ والشباب.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الرياض

أما عن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في الرياض، فقد جاءت أبرز الأماكن المتاحة كالآتي:

حي الشفاء.

منفوحة القديمة.

منطقة السويدي عند طريق عائشة.

مسجد الإمام التركي ابن عبد الله.

منطقة السويدي الغربي.

حي الملز عند نهاية شارع الأحساء.

جامع الراجحي.

جامع الملك عبد الله في شارع العروبة.

جامع العيد الكبير في شارع الملك فيصل.

وتوفر الوزارة بالمملكة العربية السعودية عدد 700 مصلى في أماكن مفتوحة في كل المناطق وأحياء مدينة الرياض.