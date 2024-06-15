موعد صلاة العيد 2024 في الدمام.. تعرف على أماكن الساحات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدمام، ومختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى أماكن الصلاة والساحات المتاحة والمجهزة لاستقبال المصليين.

موعد صلاة العيد 2024 في الدمام

وتحتفل المملكة العربية السعودية ومدينة الدمام بعيد الأضحى المبارك، غدا الأحد، وتصلى صلاة العيد 2024 في الدمام بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

موعد صلاة العيد 2024 في الدمام والمحافظات السعودية:

- موعد صلاة العيد 2024 في الدمام الساعة 5:01 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في جدة الساعة 5:55 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في المدينة المنورة في الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة العيد 2024 في الرياض في الساعة 5:46 صباحًا.

- وفي نجران تكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

- وفي سكاكا يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

- وفي جازان يحل موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا

- وتقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في الدمام

وجاءت أماكن صلاة العيد في الدمام والساحات المجهزة لاستقبال المصلين، حسبما أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، كالتالي:

مصلى العيد الكبير

جامع خادم الحرمين الشريفين

جامع الخليل عليه السلام

جامع الشيخ محمد نويصر

جامع علي السالم

جامع الأنصار

جامع الرضوان

جامع مالك بن انس

جامع مصعب بن عمير بحي الخليج

جامع القريشي بحي الخليج

جامع المدينة الصناعية الاولى

جامع اسيد بن خضير

جامع الزبير بن العوام

جامع الهدى

جامع الخفرة

جامع الامام فيصل بن تركي

جامع الامير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي

جامع ابو حنيفة

جامع عمران بن حصين

جامع الأمير عبدالمحسن بن جلوي

جامع المنيرة

جامع المجدوعي

جامع منيرة دليم القحطاني

جامع الصبر

جامع المنصور

جامع احد

جامع النعمان بن مقرن

جامع الريان

جامع حكيم بن حزام

جامع بلاط الشهداء

جامع عائشة بنت ابي بكر الصديق

جامع الفرقان.