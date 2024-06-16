دعاء فجر عيد الأضحى 2024.. كلمات مستحبة رددها خلال الساعات المقبلة

دعاء فجر عيد الأضحى 2024، من أكثر الأدعية التي يهتم بها العديد من المسلمين خلال هذا التوقيت، فما هي إلا ساعات قليلة تفصلهم عن فجر العيد، وأيام العيد هي أيام مباركة وكريمة، يستغلها كل مسلم حتى يدعو الله سبحانه وتعالى بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء فجر عيد الأضحى 2024

الدعاء هو واحد من خير العبادات، لا سيما في وقت الفجر، نظرا لكونه وقتا فيه الكثير من البركة والسكينة والخير، فيهتم الكثير من المسلمين بمعرفة دعاء فجر عيد الأضحى 2024 والحرص على ترديده خلال هذه الساعات، آملين أن يأتيهم الله ما يشاءون من خير الدنيا والآخرة.

وعن دعاء فجر عيد الأضحى 2024، فكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نشر منشورا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، يؤكد من خلاله أن الدعاء في جوف الليل ووقت الفجر من الأمور المستحبة واحتمالية استجابة الدعاء في هذا الوقت تكون أكبر، لا سيما في ليالي الأيام الكريمة كفجر ليلة عيد الأضحى.

دعاء فجر عيد الأضحى 2024 المستحب

كما أوضح أن دعاء فجر عيد الأضحى 2024، من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة في السنة النبوية الشريفة، أو في القرآن الكريم، للمسلم الالتزام بها، بالتالي يمكن له أن يدعوا بما يشاء ويستعمل الأدعية المحببة لقلبه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى بما يرغب من خير الدنيا والآخرة.

هناك الكثير من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء فجر عيد الأضحى 2024 من المستحب أن يرددهم العبد، منهم على سبيل المثال:

ـ «اللهم في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى، أكرمنا في هذه الأيام بتمام القول، وسلامة الأحلام».

ـ «اللهم يا خالق الكون يا من تحيي العظام وهي رميم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم أسعدنا وأحبتنا ومن له فضل علينا والمسلمين جميعًا بالعيد السعيد».

ـ «اللهم هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا».

- «اللهُم اجعلنِي مِن أهلِ التوحِيدِ والإِيمانِ بِك، والتصدِيقِ بِرسُولِك، والأئِمةِ الذِين حتمت طاعتهُم مِمن يجرِي ذلِك بِهِ وعلى يديهِ آمِين رب العالمِين».