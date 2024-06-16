عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي

كشف مصدر مقرب من المدافع الجزائري زين الدين بلعيد ما حدث خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اقتراب اللاعب من الانضمام للدوري البلجيكي بدلا من الانتقال للنادي الأهلي والذي يفاوضه منذ اكثر من شهر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت : النادي الأهلي تواصل مع المحيطين بالجزائري زين الدين بلعيد ومع اللاعب ولكن اللاعب ومحيطه أكدوا بأنه يقترب بنسبة تتحطى الـ95% من الانضمام للدوري البلجيكي وهي رغبة أصبحت للاعب بعد نصائح عدة من آخرين ليستقر به الأمر باقترابه بقوة من الانضمام للدوري البلجيكي وبالتحديد لنادي سينت ترويدنس

وكان النادي الأهلي اقترب من وضع الرتوش الأخيرة لضم زين الدين بلعيد ولكن الأمور انقلبت بسبب بعض الأمور التي لا اعتبرها البعض خارج إرادة اللاعب ومسؤولي الأهلي.