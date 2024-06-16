دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها

دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى، أحد الأمور التي يحرص عليها الكثير من المسلمين الذين توفيت أمهاتهم، حيث إن الدعاء هو عبارة عن وسيلة الاتصال الوحيدة بين العباد الأحياء وأحبائهم من الأموات، بالإضافة إلى أن الدعاء في حد ذاته من العبادات الخيرة والمستحبة، وفي التقرير التالي توضح «الوطن» أفضل الأدعية.

دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى

دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى يهتم به الكثير من المسلمين، وقد سبق ونشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توضح من خلاله أن الدعاء من العبادات المستحبة، لا سيما في الأيام التي تتسم بزيادة البركة والخير فيها.

ويحرص الكثير من المسلمين على ترديد دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى، وتذكر أحبائهم من الموتى وإشراكهم في الدعاء خلال الأيام المباركة والكريمة، وهناك الكثير من الأدعية التي تأتي في هذا الإطار يمكن الاستعانة بها، منها على سبيل المثال:

- «اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك.. اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة».

- «اللهم أنزل نورًا من نورك عليها، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها».

دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى المستحب

ويعتبر دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة في السنة النبوية أو القرآن الكريم حتى يحرص عليها المسلم، بل من المفضل أن يدعو لوالدته المتوفاة بما يخطر على باله من أدعية.

وهناك بعض الأدعية المستحبة التي تأتي ضمن دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- «اللهم إنا نسألك بجودك ورحمتك وكرمك أن تستقبل أمنا الغالية بما تستقبل به الصالحين والأولياء واجعلها من المطهرين وأنزلها يا ربنا في منزل سيد المرسلين واجعلها يا ربنا فى رفقته واجعل قبرها مهبط للأسرار وأنظر لها بنظر الكرم يا غفار».

- اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها.

- اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنه هي وجميع موتى المسلمين.