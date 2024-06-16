أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة.. تعرف على موعدها

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن أبرز ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة المكرمة، والتي تخرج فيها العائلات بكامل أفرادها للاحتفال بالعيد والتكبيرات وأداء صلاة العيد في جماعات كبيرة، وتفصلنا ساعات قليلة عن بدء الاحتفال.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشرها لقرائها في المملكة السعودية، موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة المكرمة والتي جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة

وتعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك فرض عين على كل مسلم، لذلك يخرج فيها الجميع بلا استثناء حتى المرأة الحائض أو النفساء، ويخرج فيها الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، وتُقام صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة اليوم الأحد العاشر من ذي الحجة في تمام الساعة 6:09 صباحًا.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة

وحددت الوزارة ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة المكرمة في عدة أماكن وهي كالآتي:

المسجد الحرام، والذي يشهد تجمعًا هائلًا خلال صلاة العيد.

مسجد الملك عبدالعزيز حي المعابدة.

مسجد الملك عبدالعزيز حي الزاهر.

مسجد الملك فهد مخطط بدر.

مسجد الأمير أحمد بن عبدالعزيز حي الرصيفة.

مسجد سمو الأمير متعب حي جرول.

مسجد الشيخ أحمد تركي السديري في الغسالة.

مسجد الفرقان حي العوالي.

مسجد إمام الدعوة بحي العوالي.

مسجد ذي النورين بحي العوالي.

مسجد الشيخ عبدالله الخليفي حي العزيزية.

مسجد عبدالقادر فقيه حي العزيزية.

مسجد جليلة الحارثي حي العزيزية.

مسجد السيدة عائشة حي التنعيم.

مسجد محمد سرور الصبان حي أم الجود.

مسجد الشيخ حسين عرب حي الهجر.