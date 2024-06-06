تفاصيل الفائدة الجديدة على حساب توفير بنك قناة السويس.. «العائد 20%»

كشف بنك قناة السويس عن سعر العائد الجديد على حساب توفير Elite، حيث يصل إلى 20% سنويًا حسب المبلغ، وهو حساب ذو عائد تصاعدي يصرف شهريًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس على الموقع الرسمي، الحد الأدنى لفتح حساب توفير Elite هو 5 آلاف جنيه، ودورية الصرف شهريًا.

تفاصيل حساب توفير Elite

ونرصد في السطور التالية الشرائح والعائد، بحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس على حساب توفير Elite

- من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه العائد 14%.

- من 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه 16%.

- من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه 18%.

- مليون فأكثر العائد يكون 20%.

حساب توفير Elite

وعن مصاريف فتح الحساب يكون مجانًا، وكذلك مصاريف التشغيل وكشف الحساب وإمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا وبطاقة الخصم المباشر الإضافي.