تفاصيل الفائدة الجديدة على حساب توفير بنك قناة السويس.. «العائد 20%»
كتب:
منة العشماوي
11:29 ص | الخميس 06 يونيو 2024
حساب توفير
كشف بنك قناة السويس عن سعر العائد الجديد على حساب توفير Elite، حيث يصل إلى 20% سنويًا حسب المبلغ، وهو حساب ذو عائد تصاعدي يصرف شهريًا.
وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس على الموقع الرسمي، الحد الأدنى لفتح حساب توفير Elite هو 5 آلاف جنيه، ودورية الصرف شهريًا.
تفاصيل حساب توفير Elite
ونرصد في السطور التالية الشرائح والعائد، بحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس على حساب توفير Elite
- من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه العائد 14%.
- من 100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه 16%.
- من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه 18%.
- مليون فأكثر العائد يكون 20%.
حساب توفير Elite
وعن مصاريف فتح الحساب يكون مجانًا، وكذلك مصاريف التشغيل وكشف الحساب وإمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر مجانًا وبطاقة الخصم المباشر الإضافي.