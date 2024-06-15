موعد صلاة العيد 2024 في جدة.. تعرف على الأماكن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جدة ومختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى الأماكن المتاحة والمجهزة لاستقبال جموع المسلمين.

موعد صلاة العيد 2024 في جدة

تحتفل السعودية ومدينة جدة بعيد الأضحى المبارك، غدا الأحد، وتصلي صلاة العيد 2024 في جدة بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

موعد صلاة العيد 2024 في جدة والمحافظات السعودية

يكون موعد صلاة العيد 2024 في جدة الساعة 5:55 صباحا.

يكون موعد صلاة العيد في المدينة المنورة في الساعة 6:07 صباحًا.

ويكون موعد صلاة العيد في مكة المكرمة هو الساعة 6:09 صباحًا.

يكون موعد صلاة العيد 2024 في الرياض في الساعة 5:46 صباحًا.

وفي نجران تكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

وفي سكاكا يكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

وفي جازان يحل موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا

وتقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في جدة

وقد نشرت أمانة محافظة جدة أماكن صلاة عيد الأضحى المبارك والساحات المخصصة لاستقبال جموع المصليين وتكون القائمة كالتالي:

جامع علي بن ابي طالب

جامع الرحمة

جامع آل ياسر

جامع الصابرين

جامع الفتح

مصلى العيد في منطقة الأمير فواز الشمالي