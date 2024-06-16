100 دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى.. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا

يستغل المسلمون هذه الأيام والتي يستحب فيها الدعاء، ومنها أيام عيد الأضحى المبارك وأيام القر والتشريق، ويحرصون على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلى ذويهم ومنهم الأب المتوفى والأم المتوفىة والأخ المتوفى والأخت المتوفىة.

ويستعرض «الوطن»، في هذا التقرير 100 دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى، لعلها تصادف ساعة إجابة وتجلب الرحمة والمغفرة للمتوفى.

100 دعاء لأبي المتوفى في عيد الأضحى

ويمكن ترديد عددٍ من الأدعية بالرحمة والمغفرة لأبي المتوفى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومنها:

- اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- يا الله هو عبدك وليس له من يرحمه سواك فاجعله مُنعمًا في قبره يا رب العالمين.

- اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان.

- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

- أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وترضى عنه وتسلمه من النار يا رب العالمين.

- اللهم اجعل عمله الصالح في الدنيا شفيعًا له يوم أن يلقاك.

- يا رحمن يا رحيم، أتوسل إليك أن تيمن كتابه وأن تيسر حسابه، وألا تجعل له ذنبًا إلا غفرته، وأن تجعل مثواه الجنة يا الله.

- يا الله.. أنت تعلم أن ميّتنا شهد لك بالوحدانية وبأن محمد عبدك ورسولك، أسألك يا الله أن تغفر له وترحمه وتجمعه في جناتك مع عبادك الصالحين.

- أنت الغني عن عذاب عبادك يا الله، أتوسل إليك أن تتجاوز عن سيئاته وأن تغفر له جميع ذنوبه.

أدعية بالرحمة والمغفر للمتوفى

كما يمكن الاستعانة ببعض الأدعية للأب المتوفى:

- أسألك اللهم أن تنير قبره وأن تؤنس وحشته وأن تجمعنا به في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين.

- اللهم أرزقه رضاك عليه في الدار الآخرة، وأرزقه شربة هنيئة من يد حبيبك محمد شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

- يا الله أنت تعلم كم صبر عبدك على البلاء في الدنيا، أسألك يا الله أن تجازيه على صبره خير الجزاء.

- أسألك يا رحيم أن تجعله برفقة النبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم.

- أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وتغفر له وأن تربط على قلوب ذويه وأن تلهمهم الصبر والسلوان.

- أسألك يا رحيم أن تباعد بين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.

- يا من لا إله إلا أنت، أتوسل إليك أن ترزقه الثبات على الصراط المستقيم.

- اللهم ارحمه ولا تجعله شقيًا عند لقاءك يا ملك الملوك.

- يا الله إن عبدك كان يخافك ويرجو ثوابك ويخشى عقابك، فأرزقه يا الله مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخُلد يا رب العالمين.

- اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه بحق قولك الحق (أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

- يا رحيم يا كريم أسألك أن تجزه عن حسناته خير الجزاء، وأن تتجاوز عن خطاياه وأن تبدلها بالحسنات يا غفور يا رحيم.

دعاء للمتوفاة مكتوب، يعتبر الدعاء للمتوفية سواء كانت الأم أو الجدة من الأعمال التي تدخل النور على قبورهن ولايجد المسلم هدايا تقدم لمن توفي سوى الدعاء له وأن يتذكر الحي الميت بكلمات مؤثره يدعوا الله له فيها بالرحمة والمغفرة، ودعاء للمتوفاة مكتوب لا يختلف شيء عن الدعاء للمتوفي.. وفي السطور التالية دعاء للمتوفاة مكتوب.

دعاء للمتوفاة مكتوب اللهم وسع عليها قبرها ونجها من وحشته، فليس منجي من الكروب إلا أنت.

أتوسل إليك يا الله أن ترحمها تحت الأرض مثلما كنت رحيمًا بها فوقها، يا من وسعت رحمتك كل شيء.

أدعية بالرحمة والمفغرة للمتوفى

ومن الأدعية للميت ويمكن الاستعانة بها:

- يا حنّان يا منّان أسألك يا الله أن ترحم غربتها في قبرها فهي لا تحتاج إلا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين.

- أسألك يا الله ألا تتركه في غربته وحده، وأن تحرّم جسده على النار برحمتك يا رحيم.

- اللهم لا تجعل قبره إلا منيرًا إلى يوم البعث يا رحمن يا رحيم.

- أسألك يا الله أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

- يا الله إن عبدك ترك الدنيا وما فيها وذهب إلى القبر وظلمته، فلن ينجيه من وحشته إلا رحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم وسع له قبره وآنس وحشته، وأدخله جنتك بلا سابقة حساب ولا عذاب.

- أسألك يا الله أن ترزقه الثبات عند سؤال الملكين وأن تزيد من حسناته وأن تغفر له سيئاته يا حي يا قيوم.

- يا الله إن عبدك بين يديك ولا حيلة ولا حول ولا قوة له، أتوسل إليك أن تكون به رحيمًا وأن تجعله من المنعمين في جنتك يا رب العالمين.

- اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك يا الله يا كريم.

- أسألك يا الله أن تطهره من ذنوبه وخطاياه، وأن تمّن عليه برحمتك ومغفرتك يا رحيم على عبادك يا الله.

- أتوسل إليك يا الله أن تفتح له من أبواب رحمتك ما يغفر له ويُسكنه جنتك يا رب العالمين.

- يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجعله رفيقًا لنبيك محمد، صلى الله عليه وسلم، في الفردوس الأعلى.

- يا من لا إله إلا أنت، أسألك يا الله أن تبني له بيتًا في جنتك، وأن تجعل أعماله الصالحة سببًا في غفران ذنوبه يا رب العالمين.

- يا من لا إله إلا أنت، أتوسل إليك يا الله أن تبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله يا كريم.

- أتوسل إليك أن ترزقه شفاعة نبيك محمد يوم القيامة يا رب العالمين.

- أسألك يا رب أن تجعله من الممسكين كتابهم باليمين، وأن ترزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم.

- يا حي يا قيوم اجعله في قبره مستبشرًا بمكانته في الجنة يا رب العالمين.

- اللهم اكتبه من الصابرين وارزقه جنات النعيم.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

- اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولاتسلط علينا من لا يرحمنا.

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولايغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.

- رب أنزلني منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، و أجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

أدعية للأب المتوفى مكتوبة

- اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

- اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.

- اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء للميت عند القبر سنة متبعة. واستندت الافتاء في ذلك، لما رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد، عن عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقالَ: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ».

وقالت، إنه يجوز الدعاء سرًّا وجهرًا، فرادى وجماعات، وهو في الجَمْعِ أرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأَجْمَعُ للهمة وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصةً إذا سبق بموعظة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي وحسَّنه والنسائي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما.