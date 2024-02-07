أفضل أدعية للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج.. رددها حتى الفجر

يحرص قطاع كبير من المسلمين على اغتنام ليلة الإسراء والمعراج بالتقرب إلى الله بالدعاء والعبادات، وخاصة بالبحث عن أفضل أدعية للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج، وتعد هذه الليلة من الليالي التي يحتفل بها المسلمون كونها من المعجزات التي حدثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أسرى به ليلاً من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى.

أفضل أدعية للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج

ووعن أفضل أدعية للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج، فلابد من التعريف بموعد بدء ليلة الإسراء والمعراج، والتي تبدأ من مغرب اليوم الأربعاء، وحتى فجر غد الخميس، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن» إنَّ هناك عددا من الأدعية التي من الممكن أن يدعو بها المسلم في كل الأوقات، لاسيما في ليلة الإسراء والمعراج كونها من الليالي التي تتميز بقدسية خاصة لدى المسلمين.

ولفت «الأطرش» إلى أنَّ بعض الأدعية المستحبة للمتوفي في ليلة الإسراء والمعراج هي:

- «اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

- «اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين، اللهمّ في ليلة الإسراء والمعراج افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».

أعمال مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

ولفت «الأطرش» إلى أنَّ هناك جملة من الأعمال التي يستحب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج، ومنها إطعام المساكين والإكثار من الصلاة والصيام، بالإضافة إلى الحرص والمداومة على الاستغفار وذكر الله وقراءة القرآن ومساعدة المحتاجين.

هل رأى النبي الله عز وجل جهراً في رحلة الإسراء والمعراج؟

ولفت إلى أنَّ الثابت في الأحاديث النبوية الشريفة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء السابعة في رحلة الإسراء والمعراج، رأى نورًا ولكنه لم ير الله جهراً، وذلك للحديث الصحيح: «فلما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رؤية ربِّه، قال نورٌ إنَّي أراه، وفي رواية: رأيتُ نورًا».