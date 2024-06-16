طريقة عمل الكوارع بالصلصة خطوة بخطوة.. حضريها في العيد

الكوارع من الأكلات التي لها عشاقها، كما أنها من أهم الأطباق على سفرة عيد الأضحى، وتحرص ربات البيوت على إعدادها، لأنها من طقوس العيد، نظرا لمذاقها الشهي الذي يفضله الكثيرون، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكوارع بالصلصة على خطى الشيف نجلاء شرشابي في برنامجها على قد الإيد المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل الكوارع بالصلصة

كوارع.

عصير طماطم.

3 فصوص ثوم.

جزر.

مستكة.

ورق لورا.

ملعقة كبيرة سمنة.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

بصلة متوسطة الحجم.

حبهان.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة عمل الكوارع بالصلصة

- الخطوة الأولى لطريقة عمل الكوارع بالصلصة: هي تنظيف وغسل الكوارع بطريقة جيدة ونقعها في خل وليمون وملح لمدة ساعتين، وبعدها ادعكي الكوارع بكمية من الملح جيدًا، للتخلص من أي زفارة أو رائحة موجودة فيها واغسليها مرة أخرى بالماء.

- الخطوة الثانية: ضعي الكوارع في إناء كبير به كمية من الماء، واتركيها على النار حتى تغلي، ثم تخلصي من الماء، وضعي كمية أخرى وضعي بها بصلة وضعي البهارات، واتركيها حتى يتم سلقها جيدًا لمدة تتراوح من 3 إلى 4 ساعات.

- الخطوة الثالثة: قبل تسوية الكوارع ضيفي رشة ملح، واتركيها حتى النضج ثم ارفعيها من على النار، وحضري طاسة وضعي بها ملعقة كبيرة من السمنة، ثم شوحي الثوم المفروم، وضيفي الخل الأبيض ورشة فلفل أسود ورشة ملح وكمية مناسبة من عصير الطماطم.

- الخطوة الرابعة: اتركي عصير الطماطم على النار، حتى تتسبك وتكون صلصة الكوارع، بعدها بعد احضري طاجن وضعي به الطماطم المسبكة وضعي معها الكوارع المسلوقة بعد تقطيعها، وادخلي طاجن الكوارع بالصلصة إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتى تنضج.