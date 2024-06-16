عجل هارب يقتحم إحدى ساحات صلاة العيد.. «ضحكة كل سنة»

مشهدٌ مألوف يتكرر كل عام مع حلول عيد الأضحى المبارك، إذ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مضحكة لهروب العجول من أصحابها، وقد نراها تجري في الشوارع المزدحمة، أو الأسواق المكتظة، أو حتى داخل المنازل.

عجل يقتحم ساحة صلاة العيد

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشر حساب باسم «سيف وجيه» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لطيف يُظهر عجلًا هاربًا يقتحم ساحة صلاة عيد الأضحى التي أقيمت صباح اليوم، والأهالي يحاولون مطاردته، ونُشر الفيديو مصحوبًا بتعليق: «العجل صلى العيد معانا».

وفي مقطع الفيديو المتداول الذي حصد آلاف المشاركات، ظهر عجل الأضحية يقتحم إحدى ساحات صلاة العيد بالقاهرة بشكل مُفاجئ، وخلال ثوانِ معدودة فرّ المصلون في محاولة للحاق به لإعادته إلى صاحبه مرة أخرى، فين حين وثق البعض مشهد هروب العجل بكاميرا الهاتف، خاصة وأنّ هذه المقاطع المصورة ينتظرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الوقت من كل عام.

الفيديو يحصد أكثر من 190 ألف مشاهدة

وعقب نشر الفيديو الذي وصل إلى أكثر من 190 ألف مشاهدة، انهالت التعليقات التي تفضل مثل هذه المقاطع المصورة للأضاحي الهاربة خلال عيد الأضحى، إذ كتب أحدهم: «أيوة كده هي دي الفيديوهات اللي بتتحسني بالعيد»، في حين علق أحدهم على المقطع قائلًا: «أيوة كدة عايزين الفديوهات الجامدة دي».

فيما استنكرت أحد المتابعين مقطع الفيديو المنشور قائلة: «الفيديوهات مش مضحكة، العجل الهربان ده حيوان خايف ومسؤولية الإنسان أنه يأمن روعه».