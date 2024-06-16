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سعر اليورور اليوم الأحد 16-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
12:34 م | الأحد 16 يونيو 2024
سعر اليورور اليوم

سعر اليورور اليوم

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-6-2024، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية، إذ سجل 50.90 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف اليورو اليوم الأحد 16 يونيو 2024 مقابل الجنيه في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 51.05 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 50.85 جنيه للشراء، و51.33 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 50.90 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.42 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 51.31 جنيه للشراء، و51.66  جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 51.67 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان