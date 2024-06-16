7 نصائح للسلامة في حفلات الشوي خلال عيد الأضحى.. اتبعها

خلال عيد الأضحى يقيم بعض الناس حفلات للشواء، للاستمتاع بتناول الطعام في جو عائلي سعيد، سواء في حديقة المنزل، أو البلكون، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» 7 نصائح للسلامة، وتجنب أي مخاطر خاصةً عند التجمعات العائلية، وفقًا للصفحة الرسمية للحماية المدنية.

نصائح للسلامة عند حفلات الشوي خلال عيد الأضحى

- وضع الشواية على مسافة مناسبة آمنة من المواد القابلة للاشتعال والاحتراق، ولا تكون قريبة من سقف المنزل أو الحوائط.

- عدم وضع الشواية بجوار النوافذ أو الستائر، ولا يمكن التغاضي عن ذلك حتى دون قصد، للحد من أي حرائق.

- يجب التهتمام بنظافة الشواية قبل كل استخدام من الشحوم والدهون المتراكمة قبل الشوي، حتى لا تؤدي لاشتعال النيران أكثر من اللازم أو خروج دخان.

- وضع الشواية بعيد عن متناول الأطفال بشكل عام، ويجب ملاحظة الشواية من قبل أحد الأشخاص البالغين، وعدم وضعها في مكان مغلق وعدم استخدام المسرعات لتشغيلها.

طفاية حريق

- وضع دلو رمل أو مطفأة حرائق بجوار الشواية، لتكون جاهز حال حدوث أي اشتعال.

- في حالة شوي اللحمة يجب الحرص عند إذابة الدهون، لأنه حال تساقطه على نار الفحم يمكن أن يشتع.

- الحرص على وجود المسافة بين النيران داخل الشواية واللحوم، لأن التلامس سيؤدي لزيادة الاشتعال.