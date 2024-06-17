تصوير مشاهد من فيلم مايكل جاكسون في مزرعة «نيفرلاند»

نجح المخرج أنطوان فوكوا في تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد «Michael»، في مزرعة «نيفرلاند» التي كانت مملوكة لملك موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون، لتظهر خلال الفيلم الذي يجسد سيرته الذاتية، ومن المقرر طرحه في السينمات بحلول أبريل 2025، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

تصوير الفيلم في مرزعة مايكل جاكسون

وتم السماح لحوالي 300 شخص من فريق عمل فيلم «Michael»، بينهم جعفر جاكسون، ابن شقيق جاكسون، الذي يلعب دور ملك البوب ​​الراحل ضمن أحداث الفيلم، بالإضافة لاستخدام الطائرات الهليكوبتر، بالتصوير داخل المزرعة الشهيرة التي اكتسبت سمعة سيئة بسبب الاتهامات التي طاردته خلال حياته.

ويتتبع الفيلم حياة جاكسون ومسيرته المهنية منذ انضمامه إلى فرقة جاكسون 5 حتى وفاته، قبل أسابيع من جولته الغنائية الأخيرة.

تغيير اسم مزرعة «نيفرلاند» للتخلص من سمعتها السيئة

واجه مايكل جاكسون 14 تهمة، بينها 7 تهم تحرش بالأطفال، وتهمتين بإعطاء الكحول لقاصر، ولكن تم تبرئته من جميع التهم في يونيو 2005، وفي تلك المرحلة توقف عن زيارة مزرعة «نيفرلاند»، وذلك قبل أن يرحل في 2009 عن عمر ناهز 50 عاما.

وفي عام 2020 اشترى الملياردير رون بيركل، الشريك السابق لجاكسون، المزرعة التي تقع في ولاية كاليفورنيا مقابل 22 مليون دولار، وهو ما يعتبر ثمن بخس للغاية، حيث وصل سعرها في 2015 إلى 100 مليون دولار، وأثناء عرضها للبيع، تم تغيير اسمها من «نيفرلاند» إلى «مزرعة وادي الجميز»، في محاولة واضحة للتخلص من سمعتها السابقة، لكن الاسم ما زال عالقا بها.