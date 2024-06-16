سر طواف نساء بالملابس السوداء حول الكعبة.. من هن مؤنسات الحرم المكي؟

يوم استثنائي لملايين المسلمين حول العالم، هو يوم عرفة، الذي يصعد فيه حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، لجبل عرفات يؤدون مناسك الحج، فهو واحدًا من أعظم الأيام المقدسة لديهم، يبتهلون ويقدمون الطاعات والعبادات، تراهم وكأنهم لؤلؤ منثور، متشحين باللون الأبيض، إلا أنه على الجانب الآخر يظهر صحن الحرم المكي، يسوده اللون الأسود، على عكس المعتاد.

عدد لا بأس به من السيدات، يتشحن باللون الأسود على غير العادة، ويتجمعن حول صحن الحرم، خلال يوم عرفة، ليظل السؤال عن هوية هؤلاء السيدات، ولماذا يرتدين اللون الأسود؟ وما وظيفتهن؟

من السيدات المتشحات بالأسود في الحرم المكي؟

عادة من عادات أهل مكة، ارتبطت بيومي التروية وعرفة، وهي خروج السيدات بملابس الإحرام السوداء، للتزاحم حول صحن الحرم المكي، حتى لا يبقى فارغًا في ظل خروج رجال أهل مكة للحج والعمل، وخدمة الحجيج.

ووفقا لما جاء بـ«دارة الملك عبدالعزيز» فإن هؤلاء السيدات، من أهل مكة، يخرجن يومي التروية وعرفة، لاستغلال فراغ الحرم من الحجاج لأداء الصلوات، ويطلق عليهما مؤنسات الحرم.

ويُعرف هذا اليوم، بيوم الخليف، وهو تقليد تاريخي، فتظهر فيه السيدات في المسجد الحرام للتعبد فيه حتى لا يبقى الحرم خاليا بعدما ذهب أغلب الرجال للحج والوقوف في جبل عرفة وخدمة الحجاج، ويبدأن في التوافد للطواف والعمرة، وقضاء وقت للعبادة أثناء وقوف الحجيج في عرفة.

وحينها يكتظ الحرم المكي بالسواد خلال يوم عرفة، بسبب ‏النساء، «مؤنسات الحرم» اللاتي يقدمن وجبة الإفطار لزوار الحرم الصائمين، قبل أن يؤدين صلاة المغرب والطواف حول الكعبة، ولا يخرجن إلا ‏بعد صلاة العشاء.

داعية: مؤنسات الحرم أمر تراثي وليس ديني

وأوضح خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أن ما يحدث من تزاحم ووجود السيدات حول صحن الحرم، هو أمر تراثي متعلق بمكة وليس دينيًا، موضحا أن الأصل هو وجود منافع كثيرة للحج، أبرزها خروج رجال مكة لبعض الأعمال الخدمية للحجيج في هذا التوقيت مقابل الأجر، وهو ما يجعل الحرم فارغًا حينها من الرجال، وهنا تخرج السيدات والأطفال، حول الصحن.

وأوضح «الجمل» خلال حديثه لـ«الوطن» أن السيدات في هذا المشهد، يرتدين الأسود، بخلاف ملابس الإحرام البيضاء: «تقليد تراثي وتاريخي، يظهرن فيه».