«مصر الخير» تطلق قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة في شمال سيناء

تنظم مؤسسة «مصر الخير»، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

خريطة القافلة الطبية

وقالت الدكتورة عزة كمال، المنسق العام للقافلة، إن القافلة تضم تخصصات الأطفال والباطنة والجراحة والجلدية والعظام والمسالك والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب.

وأضافت «كمال»، أن القافلة تسمتر لمدة 5 أيام متتالية اعتبارًا من غد الأحد حتى الخميس المقبل، حيث ستكون يوم الأحد في المدرسة الفكرية بالشيخ زويد، ويومي الاثنين والثلاثاء في المدرسة الفكرية بمدينة العريش، ويوم الأربعاء في المدرسة الفكرية ببئر العبد، ويوم الخميس في مدرسة رابعة للتعليم الأساسي بقرية رابعة ببئر العبد.

8 تخصصات وصرف العلاج مجانا

وأشارت «كمال» إلى أن القافلة ستوقع الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين في 8 تخصصات طبية، وستصرف العلاج اللازم مجانا.

من جانبه، قال محمد راجح، مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء، إن القافلة تأتي في إطار الدور التنموي للمؤسسة، وسعيها في مساعدة الاسر الأكثر احتياجًا.