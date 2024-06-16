أماكن خروج في عيد الأضحى 2024 بالقاهرة والجيزة.. «10 حدائق على قد الإيد»

مع غروب الشمس وانخفاض درجات الحرارة، يهتم كثيرون بمعرفة الأماكن العامة والمخصصة للفسح والخروجات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024. وتستعرض «الوطن» أفضل أماكن خروج في عيد الأضحي 2024 في القاهرة والجيزة، وأسعار تذاكرها، لقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأهل والأصدقاء.

أماكن خروج في عيد الأضحى 2024 بالقاهرة والجيزة

وتشمل أماكن خروج في عيد الأضحى 2024 بالقاهرة والجيزة ما يلي:

1- حديقة الأسماك بالزمالك

بنيت في عهد الخديوي إسماعيل، وهي نزهة رائعة وسط الأشجار ومناسبة للعائلة، نظرا لأن سعر التذكرة للفرد 5 جنيهات، وهي واحدة من أجمل الأماكن الخروج التي يمكن زيارتها في القاهرة، وتقع في شارع الجبلاية، وأقرب محطة مترو إليها محطة صفاء حجازي.

2- منتزه الطاهرة بسراي القبة

وهي حديقة مناسبة للعائلة والأطفال، ويوجد بها مطاعم وكافيهات وسعر دخولها 5 جنيهات للفرد، ويمكن الذهاب إليها عن طريق محطة مترو سراى القبة، وهي مناسبة للعائلة والأصدقاء.

3- ممشى أهل مصر

مناسب للخروج في المساء، وهو منتزه ترفيهي مفتوح للجميع ممتد على كورنيش النيل، ومن خلاله يمكن الاستمتاع بالمشهد البديع للنيل وقت العصارى وركوب المركب النيلي بـ20 جنيها للفرد.

4- الحديقة الدولية بمدينة نصر

تعتبر مكان مميز جدا للخروجات وتذكرة دخولها بـ20 جنيها، وهي من أفضل الأماكن لمحبي الهدوء، وتبعث على الكثير من الطاقة الإيجابية من خلال التمتع بالمظاهر الطبيعية والأشجار، والأماكن الخضراء الشاسعة.

5- الحديقة اليابانية

وهي فسحة رائعة للخروجات الرائعة حيث يوجد بها الكثير من الطابع الياباني، ويوجد بها نباتات وأزهار و44 تمثال بينهم تمثال بوذا باللون الأحمر، وتماثيل لأفيال الشرف والعديد المباني ذات الطراز اليابانى، وتحاط الحديقة بالفوانيس المنحوتة باللون الورى، وبها قوارب صغيرة تتجول فى الممرات المائية والقنوات المتواجدة بالحديقة.

6- حديقة الأزهر التذكرة

تعتبر من أهم وأجمل الحدائق في مصر، حيث يستمتع الزائر رائع لكونها تطل على مدينة القاهرة من جميع الجوانب ويمكن رؤية قلعة صلاح الدين، وتذكرة دخولها متغيرة حسب أيام الأسبوع فتذكرة دخول حديقة الأزهر من السبت إلى الخميس بـ 40 جنيها ويوم الجمعة بـ 45 جنيها، وتفتح أبوابها من الساعى 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء، وفى الأعياد بـ50 جنيها تذكرة الدخول.

7- حديقة الحرية

حديقة الحرية بحي الزمالك فسحة جميلة أشبه بمتحف طبيعي مفتوح، ويمكن الوصول لها بمنتهى السهولة عن طريق مترو الأوبرا، ويوجد وسط أشجار الحديقة الملونة تماثيل لأعلام الثقافة والفكر، لذا تعتبر متحف مفتوح، وتعتبر من الحدائق العريقة التى أنشأت فى عهد إسماعيل باشا.

8- حديقة أم كلثوم بالمنيل

واحدة من الحدائق المتميزة لقضاء يوم ممتع ومختلف مع الأسرة أو الأصدقاء، وذلك للترفيه والخروج من ضغوط الحياة، وتقع في حي المنيل بجوار كوبرى الجامعة بعد المسرح العائم، شارع عبد العزيز آل سعود.

9- حديقة الفنون

وهي واحدة من الحدائق المتخصصة، التي تصلح لقضاء يوم مميز وتقع في حي المنيل بجوار كوبري الجامعة بشارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين، وثمن تذكرة الدخول 20 جنيها، وتتميز الحديقة أيضا بأنها مطلة على النيل مباشرة، وبها منطقة ألعاب للأطفال.

10- حديقة سفارى بارك

تعتبر حديقة سفارى بارك فرصة للاستمتاع بقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء للترفيه والخروج في إجازة العيد وسعر تذكرتها 30 جنيها، ويوجد بها الكثير من وسائل الترفيهية، حيث تضم ملاهى للكبار والأطفال، وشلالات وسواقى وأبراج حمام.