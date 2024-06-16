طريقتان لجعل لحم الستيك طريا.. «هيبقى زي المطاعم الفاخرة بالظبط»

عادة يحتفل الكثيرون بشواء اللحم خلال عيد الأضحى للاستمتاع به، ومن بين أنواع اللحوم والوصفات يكون طبق الستيك هو المفضل، وترغب ربات البيوت في إعداده بنفس طريقة المطاعم، ولكن هذا الأمر يتطلب خبرة بخبايا كثيرة للحصول على نتيجة مثلها، وتوجد بعض الأسرار التي تجعل اللحم مثالي حال التسوية، ونتائجه مضمونة، دون التعرض لموقف الحصول على لحم غير ناضج من الداخل.

طريقتان لجعل لحم الستيك طريا

وخلال السطور التالية نستعرض طريقتين لجعل لحم الستيك طريًا، على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة».

في البداية لابد من اختيار نوعية لحم تصلح للشواء وخاصةً الستيك، المأخوذة من وسط وضلوع والجانبي «الريب آي»، إذ يتوفر بها نسبة من الدهون التي بدورها توفر عامل الطعم اللذيذ للمشاوي، واستخدم قطعة لحم طازجة ذات لون وردي لأنها ستكون بمذاق أفضل عن اللحوم المجمدة مسبقًا.

استخدامم الكيوي أو اللبن الرايب في التتبيلة

استخدمي الكيوي في نقع اللحم الذي ستطبخينه «ستيك» ليلة كاملة؛ بعد أن تقطعيه صغيرا، وتغطية قطعة اللحم كاملة بها، وبذلك ستجعل من لحمة الستيك لديك طرية بشكل كبير، وعند تسويته ستلاحظي الفرق والطعم.

يمكنك استخدام اللبن الرايب لتتبيل لحم الستيك لأنه غني بالبروتين والفيتامينات ويساعد على تطرية اللحم ويضيف له طعم لذيذ.