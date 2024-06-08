لطلاب الشهادة الإعدادية.. 5 مدارس بديلة للثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض المدارس التي يمكن التقديم للالتحاق بها بدلا من الثانوية العامة، وذلك بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية 2024، ونوضح في السطور التالية، أفضل هذه المدارس وأهم مميزاتها.

وهناك عدد من المدارس التكنولوجية المتاحة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للالتحاق بها بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية 2024 وهي:

1- مدرسة ابدأ للعلوم التقنية ببدر

مدرسة ابدأ للعلوم التقنية ببدر بنظام التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مجموعة ابدأ لتنمية المشروعات والدراسة فيها لمدة 3 سنوات، وبالمدرسة قسم واحد يختص بالذكاء الاصطناعي، وتنقسم العلوم بداخلها إلى العلوم الثقافية والفنية في مجال التخصص، بالإضافة إلى التدريب العملي.

2-مدرسة ابدأ للعلوم التقنية بدمياط

مدرسة ابدأ للعلوم التقنية بدمياط بنظام التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مجموعة ابدأ لتنمية المشروعات والدراسة فيها لمدة 3 سنوات، وبالمدرسة قسم واحد يختص بالخدمات اللوجستية وتنقسم العلوم بداخلها إلى العلوم الثقافية والفنية في مجال التخصص، بالإضافة إلى التدريب العملي.

3- مدرسة البنك الأهلي المصري

مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية والدراسة بها لمدة 3 سنوات، أما عن الأقسام التي تحتوي عليها قسم ميكانيكا وكهرباء ومراقبة جودة وسلامة غذاء.

4- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية والدراسة بها لمدة 3 سنوات وتحتوي علي قسم تكنولوجيا صناعة الأدوية.

5- مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية، ومدة الدراسة بها 3 سنوات، أما الأقسام التي تحتوي عليها هي برمجة قواعد بيانات وإدارة مشروعات.