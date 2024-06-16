«الصناعات الغذائية»: تدريب 150 ألف عامل وعاملة بـ120 شركة

داخل مقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية يحتشد آلاف العاملين لتلقى التدريب المهنى اللازم لهم، وذلك فى إطار خطة النقابة لخلق بيئة عمل متوازنة، وتخريج عمالة تليق بمستوى ومكانة مصر، فى واحد من أهم القطاعات التى تمثل أهمية كبرى، سواء على مستوى التصدير أو الإنتاج المحلى.

وتحرص النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية على فتح مركز التدريب والتثقيف النقابى يومياً، حيث يتم إعداد برامج تدريبية للعمالة، وفقاً لخطة زمنية، كما يتم التنسيق المستمر مع شركات الصناعات الغذائية، لتنظيم دورات تدريبية للعمال وأفراد اللجان النقابية وتعريفهم بالجديد فى العمل المهنى، وشرح آليات المفوضة الجماعية، التى يتحقق معها أطراف عملية الإنتاج والمرتبطة فى الأساس بتوفير بيئة عمل متوازنة.

خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أكد لـ«الوطن»، أن النقابة كانت حريصة، خلال الدورات التدريبية المختلفة، على اختيار أنسب الوسائل لتوصيل المعلومة إلى المشاركين فى تلك الدورات، وذلك من خلال الاستعانة بالكفاءات النقابية.

كما أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لتدشين أكاديمية كبرى للتدريب النقابى، الغرض منها تسليح العامل الراغب فى الالتحاق بالعمل النقابى بكل وسائل المعرفة، وذلك لأهمية الدور الذى يقوم به عمال مصر فى الوقت الراهن، وفى القلب منهم عمال الصناعات الغذائية.

وبحسب رئيس النقابة العامة يجرى تدريب 150 ألف عامل وعاملة فى مجال الصناعات الغذائية على مستوى 120 شركة ومصنعاً.

وقال «عيش» إن الدورات التدريبية التى تنظمها النقابة العامة، تكون على فترات دورية منتظمة، وهى وسيلة لإطلاق مبادرات جديدة، الهدف منها زيادة الإنتاج، وتشجيع العمال على بذل المزيد من الجهود لزيادة الصادرات.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن النقابة اهتمت بتوظيف أصحاب الخبرات فى الدورات التدريبية، لضمان بيئة عمل تحقق للعامل تطلعاته، وتأهيل جيل من الشباب على درجة عالية من الوعى المهنى، وكذلك يتم تعريفهم بالقوانين المنظمة لطبيعة العمل، وخطوات إجراء المفاوضة الجماعية.