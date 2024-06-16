حكم التعجل في الحج.. «الإفتاء» توضح ما جاء بالسنة النبوية

التعجل في الحج من الأمور التي يرغب العديد من المسلمين في معرفتها حرصا منهم على أداء أركان الحج بشكل صحيح، كما ذكرت دار الإفتاء أن الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم سبب لغفران الذنوب، ولا جزاء له إلا الجنة؛ فعن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

التعجل في الحج

وحول التعجل في الحج قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها على الإنترنت أنّه يستحب تعجيل العودة من الحج، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ» رواه الدارقطني.

التعجل في الحج.. ماذا يفعل الحاج؟

وأضافت فيما يتعلق بالتعجل في الحج أن الحاج يبيت بمنًى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمار، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات، فإن تعجل واكتفى بيومين؛ نزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث، وإن لم يتعجل؛ بات بمنى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات، وإن ترك الحاج المبيت بمنى فلا شيء عليه على ما هو مذهب الحنفية.