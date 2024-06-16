هل يرمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث؟.. «الإفتاء» توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يرمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث، الذي يحرص الكثير من المسلمين في موسم الحج على معرفته، حتى تكون أركان الحج صحيحة.

هل يرمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث

وأوضحت «الإفتاء» المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فيما يتعلق بإجابة سؤال هل يرمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث، أن مَن تعجل وأراد الخروج مِن منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو ثالث أيام العيد؛ فإنه يرمي جمرة العقبة سبعًا يوم النحر، وإحدى وعشرين لليوم الثاني، وإحدى وعشرين لليوم الثالث، فحينئذٍ يكون مجموعها في حقِّ مَن تعجل تسعًا وأربعين حصاة.

وفي سياق الإجابة عن سؤال هل يرمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث، أضافت «الإفتاء» أن مجموع الجمرات في أيام التشريق سبعون؛ منها: سبع ترمى بها جمرة العقبة يوم العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها الجمار الثلاث ثاني أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها ثالث أيام العيد، وإحدى وعشرون تُرمى بها رابع أيام العيد، وهذا العدد في حقِّ مَن يُتِمُّ ولم يتعجل.

عدد الجمرات في الحج

وعن سؤال هل يرمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث، أشارت دار الإفتاء إلى أن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، وكثير مِن العلماء أجازوا الرمي بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داود.

واختتمت بالإشارة إلى أنه من العلماء من قال إن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال يوم النفر، ومنهم من أجاز الرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق -بدءًا من منتصف الليل- وهذا ما عليه الفتوى.