ما الفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج؟.. الإفتاء تجيب

الفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج من التساؤلات التي ترد في أذهان العديد من المسلمين خاصة بعد أن تحرك الحجاج من عرفة بعد الغروب حتى وصلوا إلى المزدلفة، وكذلك المبيت بالمزدلفة حتى صلاة الفجر بها، صباح يوم النحر (يوم العاشر من ذي الحجة).

الفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج

وحول الفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج قالت دار الإفتاء أن المتأخر في الحج هو الذي يبقى بمنًى حتى إذا زالت الشمس عن وسط السماء ظهرًا من أول أيام التشريق (اليوم الحادي عشر من ذي الحجة) ذهب إلى رمي الجمرات، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمار، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، وتكون الحصاة بقدر حبة الفول أو النواة، ويراعي الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الصغرى، فيكون مجموع ما يرميه في اليوم الواحد إحدى وعشرين حصاة، ثم يبيت بمنًى، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق (اليوم الثاني عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات أيضًا، إن وافق ذلك ترتيب القائم بتنظيم رمي الجمار، وإلا ينزل على ترتيب القائم على تنظيم رمي الجمرات.

وأضافت أن المتأخر في الحج يبيت بمنًى الليلة الثالثة، حتى إذا زالت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة) ذهب لرمي الجمرات، وبعد رمي الجمرات ينزل الحاج مكة لطواف الوداع، وبهذا يكون قد أدى نسكه.

الفرق بين المتعجل في الحج

وأضافت فيما يتعلق بالفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج أن المتعجل هو يكتفى بيومين ثم ينزل مكة بعد يومين فقط من رمي الجمرات، ولا يبقى إلى اليوم الثالث.