عبير صبري عن شقيقتها مروة: «شعرت معها بالأمومة وإخواتي كلهم ولادي»

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تناول الحوار تفاصيل حياتهما ومسيرتهما نحو النجومية والشهرة.

عبير صبري: تربيتي لإخوتي عوضتني مشاعر الأمومة

في تعليقها على كلمات الإعلامي عمرو الليثي التي أثنت على شقيقتها مروة صبري ووصفتها بأنها «تلقائية» وتشعر المشاهد بأنها حقًا واحدة من الناس، أعربت عبير صبري عن فخرها بهذه الكلمات، مشيرة إلى أن نجاح شقيقتها مروة يعني لها أكثر من نجاحها الشخصي، وأنها تعتبرها كابنتها لأنها ربتها منذ الصغر: «حسيت بالأمومة مع مروة وعوضتني الإحساس ده، وأخواتي كلهم ولادي».

الإعلامية مروة صبري: «عبير» أمي

أما الإعلامية مروة صبري فقالت: «ربنا يخلي لي أمي.. لكن حقيقي عبير أمي.. أمي الثانية، ولو أنا ناجحة فعبير هي اللي شجعتني أعمل ده، وده بعد كرم ربنا ورضاه عليَّا»، متوجهة بالشكر إلى الإعلامي عمرو الليثي على كلمات المديح: «بكلامك عني وعن احترافي المهني.. أنا كده دخلت التاريخ».