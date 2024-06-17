رجع العداد «أبوكارت» إلى الشريحة الأولى.. «الكهرباء» توضح الطريقة

لاشك أن عداد الكهرباء مسبوق الشحن «أبو كارت»، له مميزات عديدة، كونه يحافظ على طرق الاستهلاك، لكن البعض يبدي قلقه حول عدم عودته للشريحة الأولى عند الشحن، خصوصًا في ظل كثافة الاستخدام خلال فصل الصيف جراء «التكييفات»، وأملا في دفع مقابل «معقول» لا يُرهق كاهل الأسرة.

العداد مسبوق الدفع يعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ محكم

فقد كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العداد مسبوق الدفع «مبرمج بالوقت والتاريخ»، ويعود للشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وهو بذلك يحقق للمشتركين عدالة استخدام، لأن نظام العداد القديم يحاسب المشترك «من وقت مرور القارئ حتى عودته مرة أخرى»، أما «أبو كارت» فيعمل بنظام برمجي «محكم» بالوقت والتاريخ يبدأ عند بداية شهر جديد.

مميزات استخدام عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى مميزات استخدام عداد الكهرباء مسبوق الدفع «أبوكارت» عن العداد الميكانيكي القديم وهي كالتالي:

- معرفة الاستهلاك أولًا بأول، حيث يمكن متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد، توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الاستخدامات اليومية، ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان استمرار الخدمة.

- متابعة الاستهلاك باستمرار سيجعلك يقظًا للعوامل التي تزيد من استهلاكك أنت وأفراد أسرتك وهذا لن يقلل استهلاكك فحسب لكن أيضًا سيوفر مبالغ كبيرة جدًا من الكهرباء.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة، أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات

- يمكن شحن العدَّاد بأقل مبلغ ممكن والذي يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة، والتحكم في المبلغ الذي تدفعه للكهرباء وهناك رسائل فورية تصل إليك تخبرك بمعدل استهلاكك، والرصيد المتبقي وحجم الطاقة التي استهلكتها.