نصائح ذهبية لقيادة آمنة على الطرق السريعة.. ابعد طفلك عن المقعد الأمامي
كتب:
إسراء عبد العزيز
10:11 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
نصائح اتباعها خلال السفر في العيد
خلال أيام العيد يزداد السفر والتنقل بين محافظات مصر، سواء لقضاء العطلة أو لزيارة الأقارب، وتزداد على الطرقات مخاطر الحوادث، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا توجد مجموعة من النصائح الذهبية لقيادة آمنة على الطرق السريعة خلال عطلة الأعياد، والتي أكدت عليها الإدارة العامة للمرور، منها:
نصائح لا بد من اتباعها على الطرق السريعة
- اختيار التوقيت المثالي للسفر، خاصة للمسافات الطويلة والصحراوية، ويكون وقت شروق الشمس حتى الساعة 11 صباحًا، ومساءً من 8 حتى 12 منتصف الليل.
- التأكد من منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك وأكتماله.
- عمل فحص للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث أي عطل أو التسبب في أي حادث أثناء القيادة.
- يجب اختبار الفرامل قبل التحرك بالسيارة على الطريق السريع.
- يحب على قائد السيارة الاطمئنان على دورة تبريد المياه قبل التحرك للسفر.
- التأكد من سلامة العجلات الأمامية.
- الحرص على عدم ملء خزان الوقود بشكل كامل، وإتمام العملية خلال فترة المساء.
- إخلاء السيارة من أي بطارية للهاتف المحمول، والأجهزة الإلكترونية بشكل عام.
فتح النوافذ وعدم جلوس الأطفال في الأمام
-
يجب فتح نوافذ السيارة بشكل خفيف خلال ارتفاع درجات الحرارة.
-
مراعاة العلامات التحذيرية لسرعة الطريق، والتوخي في حالة الخطر.
- السير على سرعة متوسطة وعدم القيادة على سرعات عالية خلال السفر خاصةً على الطرق السريعة.
- التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقت للآخرين خلال السير على الطرق السريعة.
- عدم جلوس الأطفال دون سن الـ7 في المقاعد الأمامية للسيارة أو على قدم السائق، حتى لا يكون عرضة للإصابة حال الحوادث.
-
يجب ارتداء حزام الأمان ويتقاطع مع الكتف وليس الرقبة، ولا يكون مشدودًا أو مرتخيًا خلال ارتداؤه، ولا يكون ملفوفًا، وارتداءوه حتى على السرعات البطيئة.
- الحرص على عدم رفع الكاسيت على صوت عالي، أو يكون أعلى من صوت المحرك حتى تستطيع من الشعور بالسيارة، أو أصوات آلات التنبيه.
- إخلاء السيارة من أي ولاعات أو جهاز الباور بانك، وأية عطور ومواد قابلة للاشتعال.
- ضبط المرايا اليمنى بالميل لجهة اليمين خلال الجلوس على كرسي القيادة، ليكون النظر للأمام.
- يجب التأكد من ربط مسامير عجلات السيارة جميعها جيدًا قبل التحرك.