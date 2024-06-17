نصائح ذهبية لقيادة آمنة على الطرق السريعة.. ابعد طفلك عن المقعد الأمامي

خلال أيام العيد يزداد السفر والتنقل بين محافظات مصر، سواء لقضاء العطلة أو لزيارة الأقارب، وتزداد على الطرقات مخاطر الحوادث، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا توجد مجموعة من النصائح الذهبية لقيادة آمنة على الطرق السريعة خلال عطلة الأعياد، والتي أكدت عليها الإدارة العامة للمرور، منها:

نصائح لا بد من اتباعها على الطرق السريعة

اختيار التوقيت المثالي للسفر، خاصة للمسافات الطويلة والصحراوية، ويكون وقت شروق الشمس حتى الساعة 11 صباحًا، ومساءً من 8 حتى 12 منتصف الليل.

التأكد من منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك وأكتماله.

عمل فحص للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث أي عطل أو التسبب في أي حادث أثناء القيادة.

يجب اختبار الفرامل قبل التحرك بالسيارة على الطريق السريع.

يحب على قائد السيارة الاطمئنان على دورة تبريد المياه قبل التحرك للسفر.

التأكد من سلامة العجلات الأمامية.

الحرص على عدم ملء خزان الوقود بشكل كامل، وإتمام العملية خلال فترة المساء.

إخلاء السيارة من أي بطارية للهاتف المحمول، والأجهزة الإلكترونية بشكل عام.

فتح النوافذ وعدم جلوس الأطفال في الأمام