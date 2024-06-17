بينها دولتان عربيتان.. 9 دول إسلامية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم

تستعد 9 دول عربية وإسلامية اليوم الاثنين، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تعذر تحري شهر ذي الحجة المبارك يوم الخميس 6 يونيو وبالتالي أصبح تخالف الاحتفال بالمناسبة الدينية معظم الدول العربية.

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن موضوعاتها الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، من هي الـ9 دول العربية والإسلامية التي تستعد للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين.

دول عربية تحتفل بعيد الأضحى الاثنين

وبحسب الجهات الدينية المختصة في دولتي عمان والمغرب، فأن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هو اليوم الاثنين، وليس الأحد مثل باقي الدول العربية والإسلامية.

ويرجع هذا إلى تعذر رؤية الهلال ليلة الـ20 من شهر ذي القعدة المبارك، وبهذا خالفتا معظم الدول العربية.

7 دول إسلامية تخالف موعد الاحتفال بالعيد

وفضلا عن الدولتين العربيتين فأن هناك 7 دول إسلامية تتفق أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو اليوم الاثنين 17 يونيو الحارى، وهي: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا.

ويرجع اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية، نتيجة استطلاع هلال الشهر الهجري في يوم الـ29 من كل شهر، وفي بعض الأماكن قد يتعذر على المسلمين رؤيتها، فيصبح الشهر الهجري 30 يومًا.