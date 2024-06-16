أسعار الأسماك في سوق المنيب اليوم.. «البلطي» بـ30 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق المنيب بمحافظة الجيزة، انخفاضا ملحوظا، إذ تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي

وجاءت أسعار السمك البلطي اليوم، كالتالي:

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير، ما بين 62 و64 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 57 و61 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

وجاءت أسعار السمك البوري والفيلية اليوم، كالتالي:

- تراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، من 110 إلى 150 جنيهًا.

- تراوح سعرالسمك البوري صغير الحجم، 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر «السبيط - كاليماري»، من 190 إلى 390 جنيها.

- تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي، ما بين 80 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 200 جنيه.

- تراوح سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك الوقار من 100 إلى 160 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 100 إلى 240 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- تراوح سعر المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-تراوح سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- تراوح سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الماكريل المجمد، من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار أسماك الجمبري بسوق المنيب

وجاءت أسعار الاسماك الجمبري اليوم بسوق المنيب بمحافظة الجيزة كالتالي

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، من 370 إلى 470 جنيها للكيلو.

- تراوح الجمبري صغير الحجم، ما بين 100 و290 جنيها للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.