فيلم اللعب مع العيال يحقق 900 ألف جنيه إيرادات في وقفة عيد الأضحى

حقق فيلم اللعب مع الكبار في وقفة عيد الأضحى إيرادات تقدر بـ898 ألف و237 جنيه، وجاء ترتيبه بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر التي يسيطر عليها فيلم ولاد رزق 3، والذي جاءت إيراداته أمس بنحو 8 ملايين ونصف مليون جنيه.

وجاءت إيرادات فيلم اللعب مع الكبار، على مدار 4 أيام عرض بالسينما نحو 4 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث يشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2024 منافسة شرسة بين أفلام ولاد رزق 3، وعصابة الماكس وأهل الكهف.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال من تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، ومجموعة من الأطفال.

قصة فيلم اللعب مع العيال

تدور قصة فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي من خلال شخصية مدرس التاريخ الأستاذ علام، والذي ينتقل للعمل بإحدى المناطق الصحراوية النائية بهدف تعليم الصغار، ولكن تحدث له مفارقات غريبة تقلب حياته رأسًا على عقب.