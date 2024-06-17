أسعار 7 سيارات مستعملة بأقل من 150 ألف جنيه.. «موديلات مختلفة»

تشهد أسعار السيارات خلال الفترة الحالية، نوعًا من الاستقرار النسبي نتيجة استقرار أسعار صرف الدولار واختفاء السوق الموازية، وفقًا لما قاله خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.

دعم الصناعة المحلية

وأشاد «سعد» خلال حديثه لـ«الوطن»، بجهود الدولة المصرية في دعم الصناعة المحلية، مؤكدًا ضرورة إعلان استراتيجية صناعة السيارات، مما يسهم في إيضاح الرؤية لكل الشركات والمصانع المعنية بتصنيع السيارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار أفضل 7 سيارات مستعملة في الأسواق بأقل من 150 ألف جنيه، وفقًا للمعلن عبر المنصات الإلكترونية لبيع السيارات.

أسعار7 سيارات مستعملة في الأسواق بأقل من 150 ألف جنيه

- سيارة سكودا فيفوريت، موديل 1994، لون أزرق داكن، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 50 ألف جنيه.

- سيارة فيات 128، موديل 1987، لون أبيض، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 55 ألف جنيه.

- سيارة دايهاتسو شاريد، موديل 1984، لون أرزق داكن، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 60 ألف جنيه.

- سيارة بيجو 504، موديل 1974، اللون الأبيض، وياتي سعر هذه السيارة بنحو 67 ألف جنيه.

- سيارة نيسان ستانزا، موديل 1983، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 80 ألف جنيه.

- سيارة أوبل فيكترا، موديل 1994، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 135 ألف جنيه.

- سيارة سوزوكي ماروتي، موديل 2009، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 145 ألف جنيه.