«من بواقي أكل أمبارح».. جهزي سفرتك بوجبات سهلة في ثاني أيام العيد

تكثر العزومات في أول أيام عيد الأضحى التي تضم أصنافًا عديدة من الأطباق والأطعمة المختلفة، ومن الطبيعي ألا يأكل الجميع هذه الكمية، وتفكر ربات البيوت في استغلال ما يتبقى منها حتى وتستفيد منها.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» طرق الاستفادة من بواقي الأطعمة من اليوم الأول لليوم الثاني بأصناف جديدة، لمنع إهدار الطام، وتحضير سفرة جديدة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

كباب الحلة باللحم المسلوق

لحمة مسلوقة لكباب الحلة.

بطاطس مكعبات.

ملعقة سمنة.

بهارات.

أرز متبقي من الفتة.

بصل.

ثوم.

طريقة عمل كباب الحلة باللحمة المسلوقة: سخني ملعقتين من الزيت في إناء كبير على نار متوسطة، وشوحي اللحم ثم ضيفي البصل والثوم،وضيفي البهارات على الخليط، وبعدها الماء وتركها مع مراعاة زيادة الماء، ضعي البطاطس، وزيادة مقدار الماء واتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه مع أرز.

صينية المكرونة بالبشاميل

½ كيلو مكرونة قلم مسلوقة.

¼ كيلو لحم مفروم.

½ كوب دقيق.

بصل.

ملعقة سمن.

زيت.

بهارات.

3 بيضات.

3 كوب لبن.

مكعب مرقة.

- لعمل صينية المكرونة بالبشاميل: ضيفي اللحم المفروم وقلبيه ثم اتركيه حتى يتغير لونه، وبعدها البصل والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا واتركيهم حتى النضج، وفي وعاء على نار هادئة، وضيفي له السمن وبعدما يذوب ضيفي الدقيق وقلبي حتى يمتزج مع السمن ويصبح لونه ذهبي، وضيفي اللبن البارد، وبعدها ضعي الشوربة وقلبي جيدًا.

- عودي بالوعاء على النار مرة أخرى وضعي مكعب المرقة واستمري في التقليب حتى يغلي ويصبح القوام كريمي، وضعي به المكرونة مع ثلثي كمية البشاميل وحضري صينية وأدهنيها بالسمن، ثم ضعي بها نصف كمية المكرونة وكمية اللحم وضعي فوقها نصف الكمية الأخرى من المكرونة، وضيفي بيضة على كمية البشاميل المتبقية وغطي بها الصينية بأكملها، ثم ضعيها في الفرن من 30 إلى 35 دقيقة.

بطاطس المحشية باللحمة المفرومة

2 كيلو بطاطس متوسطة الحجم

3 ملاعق كبيرة زيت

1 كيلو لحمة مفرومة

3 حبات بصل مفرومة متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة قرفة

3 ملاعق كبيرة بقدونس

فص ثوم مفروم

6 أكواب ماء

بهارات

عصير ليمون

- لعمل بطاطس المحشية باللحمة المفرومة اغسلي البطاطس وقشريها، اخرجي الجزء الأوسط من البطاطس واحتفظي بالنواة، اقلي البطاطس في الزيت، وارفعيها من المقلاة واتركيها على جنب، قومي بتسخين الزيت في مقلاة وضيفي اللحم المفروم واطهيه على نار متوسطة.

- ضيفي البصل المفروم والملح والبهارات والفلفل الأسود واتركيهم على نار متوسطة، وضيفي البقدونس واخلطيه مع الحشوة، احشي البطاطس بخلطة اللحم المفروم، ورتبي البطاطس في طبقة واحدة، واسكبي الصلصة فوق البطاطس، وغطي صينية الخبز بورق الألمنيوم واتركيها على النار لمدة ساعة، وقدميها ساخنة مع الأرز.