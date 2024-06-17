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2.4 مليون جنيه إيرادات فيلم اللعب مع العيال أول أيام عيد الأضحى

كتب:

هبة أمين
10:46 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
محمد إمام بطل فيلم اللعب مع العيال

محمد إمام بطل فيلم اللعب مع العيال

جاء فيلم اللعب العيال بطولة محمد إمام، في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، إذ حقق في أول أيام عيد الأضحى المبارك، نحو مليونين و479 ألفًا و860 جنيهًا، فيما تصدر فيلم ولاد رزق 3، المركز الأول بأكثر من 18 مليون جنيه كأعلى إيراد يومي للسينما المصرية.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وباسم سمرة، 7 ملايين جنيه وذلك على مدار 5 أيام عرض بالسينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة اللعب مع العيال

وتدور قصة فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي، من خلال الأستاذ علام مدرس التاريخ الذي تضعه الظروف في منطقة نائية بالصحراء، ويضطر لتعليم عدد من الصغار، لكن تحدث له مفاجأة غير متوقعة تقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه التأقلم رغمًا عنه حتى ينجح في حل الأزمة.

أبطال اللعب مع العيال

يشارك محمد إمام في بطولة فيلم اللعب مع العيال كل من باسم سمرة، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج شريف عرفة.

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بقلم هبة أمين