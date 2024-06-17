محافظ الغربية يوزع الهدايا وبطاقات التهنئة بالعيد على الأطفال (صور)

وزع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من الهدايا والألعاب وبطاقات التهنئة على الأطفال في شوارع المحافظة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، في تقليد سنوي تحرص المحافظة عليه كل عام، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى

وقدم «رحمي» التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء العيد، وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

سعادة الأطفال

وأعرب الأطفال وأسرهم، عن سعادتهم البالغة بالهدايا المقدمة لهم، موجهين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللمسة الطيبة، التي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.

وحرص محافظ الغربية على تفقد شوارع مدينة طنطا للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات لتيسير وتسهيل الحركة المرورية.

ووفق منشور على الصفحة الرسمية للمحافظة، فقد شدد «رحمي» على روؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية على ضرورة توفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، بهدف قضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.