الإسعافات الأولية للجروح وكيفية التعامل معها.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

في بعض الأحيان، يتعرض البعض للإصابة بجروح نتيجة الاصطدام بشيء ما أو أثناء طهي المأكولات في المطبخ، لذا يجب معرفة كيفية التعامل مع الجروح والإسعافات الأولية لعلاجها وما هي الحالات التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

كيفية علاج الجروح

محمد عبد العزيز مدرب دولي معتمد في الإسعافات الأولية، قال خلال حواره على شاشة القناة الأولى، إنَّ هناك عدة أنواع للجروح المفتوحة، مثل الخدشات أو السحجات التي تسبب نزيفا بسيطا نتيجة تمزق الشعيرات الدموية الدقيقة، ولا تحتاج لأكثر من غسل مكان الجرح بماء وصابون وتطهيره ببيتادين ووضع شاش، ولا تستدعي الذهاب لطبيب، مشيرًا إلى أنّ أي جرح غير عميق وسطحي لا يستدعي أي تدخل طبي.

وأشار إلى أنّ الإصابات الشائعة والخطيرة هي حدوث قطع أجزاء من الجلد بسكين أو آلة/ أداة حادة، وينتج عنها نزيف شديد لا بد من إيقافه أولاً قبل الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى، قائلاً: «على المصاب رفع يده فوق مستوى القلب إنّ كانت الإصابة في الذراع لتقليل تدفق الدماء ووقف النزيف».

نصائح لتجنب حدوث مضاعفات

وحذر عند الإصابة بالجروح الوخزية بسبب غرز أداة حادة داخل أنسجة الجسم، من محاولة نزع هذه الأداة قبل الذهاب إلى المستشفى لتجنب قطع أوردة وشرايين أو أعصاب أو حدوث أية مضاعفات، والأفضل لف شاش حول الأداة الحادة لتثبيتها وتجنب النزيف المبالغ فيه.