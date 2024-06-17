سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 17-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 17-6-2024 استقرار ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية بمصر، حيث سجل 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 17 يونيو 2024، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات المعلنة على مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.97 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13 جنيها للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13 جنيها للشراء، و13.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.