أعلى 7 دول عربية امتلاكا لرؤوس الأغنام.. ثروة حيوانية ضخمة

كشف موقع «world population review»، المتخصص في رصد بيانات الدول، تزامنا مع دخول عيد الأضحى المبارك والذي تحتفل به مختلف الدول العربية وكان أول أيامه أمس الأحد، عن أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الأغنام.

ترتيب الدول العربية الأكثر امتلاك لروؤس الأغنام

واحتلت دولة السودان المركز الأول بإجمالي 40.9 مليون رأس غنم، ثم في المركز الثاني دولة الجزائر بإجمالي 31.2 مليون رأس غنم، وجاءت في المركز الثالث المملكة المغربية بإجمالي 25.3 مليون رأس غنم، وحلت في المركز الرابع دولة سوريا بإجمالي 18.8 مليون رأس غنم، وجاءت في المركز الخامس دولة الصومال بإجمالي 14 مليون رأس غنم، وجاءت في المركز السادس دولة موريتانيا بإجمالي 13.7 مليون رأس غنم، وجاءت في المركز السابع المملكة العربية السعودية بإجمالي 11.1 مليون رأس غنم.

مبيعات بعض الدول من تصدير الأغنام

في سياق منفصل، رصد البنك الدولي بيانات مبيعات بعض دول العالم من الأغنام وكان في المركز الأول الاتحاد الأوروبي بإجمالي 430 مليون دولار من تصدير 2.81 مليون رأس، وفي المركز الثاني كانت رومانيا بإجمالي 278 مليون دولار من تصدير 2.29 مليون رأس، وإسبانيا جاءت في المركز الثالث بإجمالي 192 مليون من تصدير 1.49 مليون رأس.

وجاءت في المركز الرابع الدولة العربية الوحيدة من أكبر 5 مصدرين في العالم وهي المملكة الأردنية الهاشمية بإجمالي 167 مليون دولار من تصدير 1.78 مليون رأس، وخامسا جاءت البرتغال بإجمالي 89 مليون دولار من تصدير 450 ألف رأس.