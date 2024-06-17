«محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد عيد الأضحى

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اجتماعا مهما عقب إجازة عيد الأضحى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد مضي ما يقرب من 45 يوما منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.

تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء شهد مناقشات واسعة قبل إقراره بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هذه المناقشات كان الغرض منها الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الجدوى من صدور هذا القانون المهم.

وأشار إلى أن الغرض من عقد جلسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء هوالتحقق من جدواه بشأن القضاء على فوضى البناء المخالف في مصر، وتقنين أوضاع العقارات المخالفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

سداد جدية التصالح في مخالفات البناء

وأجاز قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لكل من رفضت طلباتهم في قانون التصالح المنقضي أثره والصادر في 2019 بالتقدم مجددا برسم فحص جديد، شريطة سداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.