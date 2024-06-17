للحجاج.. 3 نصائح للتخلص من الشعور بالإنهاك بعد أداء المناسك

يتعرض حجاج بيت الله الحرام، لمجموعة من الأعراض الخفيفة بسبب الإرهاق والتعب والجهد الذي يبذلونه أثناء أداء المناسك، وأوضحت وزارة الصحة أبرزها، منوهة بأنها تزول مع الراحة ومرور الوقت.

أعراض قد يشعر بها الحجاج بعد انتهاء المناسك

ومن أهم الأعراض التي قد يشكو منها بعض الحجاج بعد الانتهاء من مناسك الحج، التالي:

الإجهاد.

الإرهاق والفتور.

ألم وأوجاع مختلفة في العضلات.

وهن جسدي وشد عضلي.

ألم المفاصل.

ألم البطن.

صداع وتوتر.

اضطراب في دورة النوم.

كيف تزول هذه الأعراض؟

وأوضحت الوزارة أن هذه الأعراض تزول مع الوقت والراحة، ومن أهم النصائح المهم اتباعها للعمل على التخلص منها بشكل أسرع:

الراحة:

من أهم الأمور بعد العودة من الحج هي الراحة التامة، والنوم لساعات كافية، وتجنب الإجهاد البدني أو النفسي.

التغذية:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وشرب الكثير من السوائل، خاصة الماء.

التمارين الرياضية:

بمجرد الشعور بالراحة، يمكن البدء بممارسة الرياضة الخفيفة، مثل المشي، للمساعدة في تحسين الصحة العامة وتحسين الحالة المزاجية.